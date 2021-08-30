В понедельник, 30 августа, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский везет своему американскому коллеге Джо Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев.

Также она отметила, что во время встречи лидеры обсудят вопрос по возврату и обмену.

Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. И знаю, что все эти документы президент повезет в Америку.

Денисова считает, что на встрече Зеленского и Байдена вопросы о пленных и пропавших без вести украинцах будут обсуждаться, включая их возврат и обмен.

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