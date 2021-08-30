У Черкасах медики дитячої обласної лікарні продовжують боротися за життя семирічного Андрія Лясова.

Але шансів з кожною хвилиною меншає. Про жахливу історію хлопця Інтер розповідав у суботу. Дитину непритомною привезла в лікарню швидка ще 24 серпня. Хлопчик був у бабусі, вона і викликала допомогу. Щоправда запізно. При огляді медики виявили численні травми, гематому головного мозку і пролежні, які вказують на те, що він не рухався щонайменше дві-три доби. За версією бабусі - дитина впала з гори цегли, а вона намагалася її самотужки вилікувати.

Поліція зараз теж підтримує цю версію. Та от медики вважають, що травми хлопчика більше схожі на сліди тортур. Бабусі вже оголосили підозру за статтею 135 - "залишення в небезпеці". І вона, і батьки дитини від коментарів поки що утримуються.

Віктор Жила - завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Черкаської обласної дитячої лікарні:

Різних ступенів пошкодження шкіряних покривів, тулуба, кінцівок, надірване вухо, відбита нижня губа, зараз, дитина знаходиться в стадії термальної коми. Гірше вже немає куди.

Зоя Вовк, начальниця сектору комуникації ГУНП у Черкаській області: