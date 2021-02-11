Кассационный административный суд Верховного суда Украины открыл производство по одному из исков по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

По данным украинских СМИ, иск против закрытия оппозиционных телеканалов подал харьковский юрист, член "Чугуевской правозащитной группы" Роман Лихачев. Рассмотрение дела состоится 15 марта.

Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку его доступ к ним заблокирован. Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав. КАС Украины суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца на судебном заседании.

Это уже третий иск, поданный в Верховный суд Украины в связи с введением санкций в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Напомним, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на 5 лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельца - народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака.

Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала были отключены от эфирного вещания и перешли в YouTube.

Напомним, что Зеленский объяснил иностранным послам блокировку телеканалов.