Коронавірус - не перешкода: у Європі відмовляються від дистанційної освіти [ Редактировать ]
В країнах ЄС вирішили більше жодного гібридного навчання. Тільки за партами, у класах та з учителями. Бо дистанційна освіта показала свою неефективність. Рівень знань у дітей за час локдауну - сягнув критичного мінімуму.
У Бельгії, щоб раз і назавжди забути про дистанційку, колективно тепер вакцинуватимуть школярів, старших за 12 років. Як зустріли цю ініціативу в країні та які правила запроваджують у школах - Олена Абрамович розкаже.
Ось у цю школу торік учні приходили на уроки по черзі. Два дні одна половина класу, наступні два дні - інша. Решта часу навчалися за моніторами. Та цього року бельгійська влада вирішила здобувати знання у такий спосіб не ефективно, за партами сидіти мають усі.
Гібридне навчання, із поділом на групи, раніше діяло у старшій школі для учнів від 7 до 12 класу. Менші увесь рік справно відвідували "живі" уроки. За винятком ситуацій, коли хворів хтось із класу і всіх відправляли на самоізоляцію. Тепер учнів, які досягли 12 років, колективно вакцинуватимуть від коронавірусу.
Каролін Дезір міністр освіти Брюссельського та Валонського регіонів:
Ми вже обговорили це з управлінням освіти та міністерством, щоб зробити все організовано - запустити автобуси вакцинації в школах, інформаційні кампанії для учнів та їхніх батьків
Запрошення на імунізацію підліткам почали надсилати ще в середині липня. Та в Брюсселі відгукувалися на них кволо. Наразі перше щеплення зробили тільки 20 відсотків осіб віком до 18 років, у той час як на півночі країни у Фландрії - 72%, а на півдні у Валлонії половина молоді.
Зважаючи на таку статистику, у різних регіонах діятимуть неоднакові правила для школярів. У Брюсселі учням старшої школи доведеться носити маски під час уроків, принаймні на початку навчального року.
Каролін Дезір, міністр освіти Брюссельського та Валонського регіонів:
Ми бачимо зростання випадків зараження та госпіталізації, особливо в Брюсселі. І нам треба бути готовими до повернення людей із відпусток - це завжди ризикований час.
Кожен третій випадок захворювання на ковід у Бельгії, привезений з-за кордону, відзвітувала бельгійська влада. Тож особливо обережними дітей і вчителів закликали бути у вересні. Окрім того, у класах планують встановити очищувачі повітря. Для цього місцева влада має виділити окремий бюджет.
Мур'єль Віньєрон, віцепрезидентка профспілки педагогів:
На початку року, коли погода ще хороша, ми можемо постійно провітрювати приміщення. Але щоб забезпечити чисте повітря потім - потрібне фінансування для закупівлі спеціального обладнання. В шкіл зазвичай немає на це коштів.
Обдумує бельгійська влада також запровадження обов'язкової вакцинації для працівників освіти. Саме педагогічні профспілки наполягли на відміні дистанційного навчання. Мовляв, воно ускладнює роботу і вчителів, і учнів. Тож освітян попросять щепитися, аби було менше підстав відправляти клас на карантин.
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