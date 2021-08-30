Що ближче до зими, то гостріше постає опалювальне питання. І високі тарифи на комунальні послуги - не єдина проблема. Із сільськими жителями сьогодні на Київщині зустрілися опозиційні депутати. Подробиці - дивіться далі

П'ятдесят кілометрів від Києва. До столиці рукою подати. Але про столичний рівень життя тут тільки мріють. Хоча Вороньківська об'єднана територіальна громада - найбільша в Бориспільському районі.

Олег Некрасов староста с. Старе, Вороньківська ОТГ:

Живемо в лісі, а в нас майже сім тисяч за машину нема щоби дрова взять.

Місцеві тут й досі опалюють оселі дровами. Цього року, кажуть, ціни на тверде паливо підскочили услід за тарифами на газ та електроенергію. Тож, новий опалювальний сезон - тут чи не найобговорюваніша тема. Не дають спокою людям і дороги.

Олег Некрасов, староста с. Старе, Вороньківська ОТГ:

У нас вранці із Загацьке, це віддалений район села іде автобус на Бориспіль, а в обід і в вечері, коли люди повертаються з роботи додому вже цього автобусу нема. Чого немає? Немає дороги.

Почути проблеми з перших вуст - до людей приїхали опозиційні політики. Майже всі селяни пришли на зустріч у центр села.

Депутатів буквально засипали запитаннями.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Влада не чує людей, не чує їх проблем і ігнорує просто, тому наше завдання привернути до цього увагу, вимагати від влади, щоб вони зробили, щоб для людей, зробили нормальні пенсії, зробили комунальні тарифи, такі, щоб їх можна було сплачувати, тим більше, що вони обіцяли це зробити - зменшення тарифів, насправді вони тільки збільшуються, зробити дороги і робити все, що потрібно для громад і ця громада вона поруч з Києвом, прекрасний центр громади, але справді проблем дуже багато.

Олександр Качний, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ми сьогодні не розуміємо взагалі, яка буде ціна на газ, говорили, що не більше 15 гривень, вже ми чуємо 18-19 гривень газ для населення тому то взагалі катастрофа, тому що людина яка отримає три тисячі пенсії вже більше нічого не може оплатити.

Любов Іванівна на посаді сільського голови понад сорок років. Каже, громада відкрита до зустрічей, але столичні політики тут нечасті гості.

Любов Чешко, Вороньківський сільський голова:

Взагалі я люблю слухати людей, які мають голову, а в голові є знання. Знання даються іще із практики, тобто людина від нижчого рівня і до високого, тільки та людина може керувати і знає що це таке держава, як вона устроєна і як вона функціонує.

Селяни впевнені, якби влада допомогла вирішити нагальні проблеми, громада змогла б не лише підняти рівень життя, а й розвинути свій інвестиційний потенціал.