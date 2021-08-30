На Кіровоградщині затримали підозрюваного у вбивстві шістнадцятирічної школярки. Нагадаю, Вікторія Макаренко зникла в селі Кетрисанівка, де проживала з родиною, в ніч на 15 серпня. Її шукали майже чотири доби.

Більше сотні правоохоронців, добровольців, кінологів та водолазів обстежували територію села. І тіло дівчини знайшли в закинутій криниці з ознаками насильницької смерті. Після отримання результатів експертизи правоохоронці затримали та оголосили підозру шістнадцятирічному односельцю.

На закритому судовому засіданні неповнолітньому підозрюваному в умисному вбивстві дівчини обрали запобіжний захід - два місяці тримання під вартою.

Роман Козьяков, начальник ГУ Нацполіції в Кіровоградській області: