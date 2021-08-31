США и Украина обсудили усиление торговли между странами [ Редактировать ]
Торговый представитель США Кэтерин Тай провела встречу с министром экономики Украины Алексеем Любченко. Они обсуждали осиление экономических и торговых отношений между странами.
Американская сторона отметила вопросы прозрачности, прогнозируемости и подотчетности в экономике Украины.
"Эти усилия укрепят доверие к украинскому правительству и создадут среду, которая позволит торговле процветать”, - заявила Тай во время встречи.
Среди прочих вопросов стороны обсудили:
- перспективу увеличения инвестиций между странами,
- регуляторные вопросы,
- цифровую торговлю,
- проблемы интеллектуальной собственности.
Они также выразили общие опасения относительно превышения мощностей в металлургической и алюминиевой промышленности вследствие нерыночной экономики.
Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.
В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.
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