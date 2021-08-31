Торговый представитель США Кэтерин Тай провела встречу с министром экономики Украины Алексеем Любченко. Они обсуждали осиление экономических и торговых отношений между странами.

Американская сторона отметила вопросы прозрачности, прогнозируемости и подотчетности в экономике Украины.

"Эти усилия укрепят доверие к украинскому правительству и создадут среду, которая позволит торговле процветать”, - заявила Тай во время встречи.

Среди прочих вопросов стороны обсудили:

перспективу увеличения инвестиций между странами,

регуляторные вопросы,

цифровую торговлю,

проблемы интеллектуальной собственности.

Они также выразили общие опасения относительно превышения мощностей в металлургической и алюминиевой промышленности вследствие нерыночной экономики.

Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.

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