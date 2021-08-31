В то время как в большинстве стран мира 2021 год стал годом восстановления экономических потерь периода пандемии, Украина фактически остается в стороне от этих процессов. По словам народного депутата Сергея Лёвочкина, отсутствие у правительства реальной экономической программы привело к тому, что вслед за падением производства началась стагнация.

Политик привёл данные о том, что в январе-июле 2021 года промышленное производство выросло всего на 1,8%, что почти в четыре раза уступает темпам падения (минус 6,9%) за аналогичный период 2020 года. Если же брать нынешний июль к июлю прошлогоднему, то тут темпы роста и вовсе микроскопические – плюс 0,2%.

"Нет ни одной отрасли, которая хотя бы приблизилась к показателям 2019 года – хотя и они были не такими уж и высокими. Переживая очередной кризис, наша экономика не в состоянии вернуться к докризисному уровню. То есть фактически последние семь лет являются периодом сползания в экономическую пропасть", – заявил он.

При этом, по словам народного депутата, в некоторых отраслях индустриального сектора продолжается падение, которое не объяснишь никакими объективными факторами. Так, пищевая промышленность упала на 11,4% (и темпы падения ускоряются от месяца к месяцу), нефтегазодобывающая отрасль – на 3,9%, фармацевтическая – на 1,4%.

"Такое происходит, когда правительство вместо разработки экономических программ занимается внедрением замминистров по украинизации и проектами объявления всех украинских организаций террористическими. Вопрос об отставке Кабмина сегодня актуален уже не потому, что он плох, а потому, что в Украине сегодня нет правительства, занимающегося экономикой", – резюмировал Сергей Лёвочкин.