Автобус с паломниками попал в смертельное ДТП [ Редактировать ]
В индийском штате Раджастан микроавтобус с паломниками попал в дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в грузовик. Об этом сообщает новостное агенство ANI.
В результате аварии погибли 11 человек, при этом еще 5 пассажиров транспорта получили травмы различной тяжести. В автобусе находились жители штата Мадхья-Прадеш. Они ехали домой после посещения традиционных индуистских святынь.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства страшного происшествия. Также премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубочайшие соболезнование родственникам погибших паломников.
Читайте также, в Ривненской области на автодороге "Киев-Чоп" произошло столкновение грузового фургона с автобусом, который перевозил паломников. В результате происшествия пострадал водитель фургона, при этом никто из паломников, находящихся, к оказанию помощи была привлечена спецтехника ГСЧС и 5 спасателей.
Кроме того, в провинции Пенджаб, которая находится в Пакистане, поезд врезался в автобус с паломниками на переезде. Власти страны обещают в скором времени найти и наказать виновных в ужасной трагедии, катастрофа унесла жизни 29 человек.
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