Под Ривне случилась страшная авария автобуса с паломниками [ Редактировать ]
В Ривненской области на автодороге "Киев-Чоп" произошло столкновение грузового фургона с автобусом, который перевозил паломников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Авария случилась неподалеку от населенного пункта Синев Ровенского района. В пассажирском транспортном средстве находились 56 паломников.
28 июля в 02:34 поступило сообщение о ДТП на автодороге Киев-Чоп недалеко от села Синев Ровенского района с участием грузового фургона Mercedes-Benz Sprinter и автобуса нерегулярных перевозок "Львов-Киев".
Отмечается, что на месте ДТП находился перекинувшийся на бок грузовой фургон. В результате происшествия пострадал водитель фургона, при этом никто из паломников, находящихся, к оказанию помощи была привлечена спецтехника ГСЧС и 5 спасателей.
Читайте также, недалеко от населенного пункта Синельниково, который находится в Днепропетровской области, столкнулись два автомобиля. Вследствие аварии, в которой участвовали транспортные средства Volkswagen CC и Daewoo Lanos, пострадали 5 человек.
Кроме того, на автодороге "Киев-Чоп" в Львовской области произошло страшное ДТП, в ходе которого столкнулись 2 транспортных средства. всех травмированных госпитализировали в медучреждения, в настоящее время врачи уточняют диагнозы всем пострадавшим.
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