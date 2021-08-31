Во вторник, 31 августа, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о том, что в 2023 году в Украине могут снизить налог на зарплату. Об этом он сказал в интервью "Українським Новинам".

На вопрос об уменьшении налоговой нагрузки на фонд труда он ответил:

Я не думаю, что это будет с 2022 года, а скорее с 2023 года.

Налоговый комитет уже направил соответствующий законопроект в Министерство финансов.

Гетманцев считает, что законопроект также будет стимулировать подачу людьми добровольных деклараций.

Ранее мы писали о том, что украинцы будут платить налог на вторую пенсию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.