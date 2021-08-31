Новий начальний рік - нові правила. Перше вересня стартує у звичайному форматі - поки що без дистанційки. Утім, карантинний режим ніхто не скасовував. А відтак, масові заходи - не рекомендуються, а батьків у школу пускатимуть лише після вакцинації. У Міносвіті кажуть, навчальні заклади до освітнього процесу в умовах пандемії повністю готові.

А от чи готові діти і батьки? І скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи? - далі у сюжеті Юлії Коршенко.

Станіслав Швачка, старший син багатодітної родини:

Дуже подобається українська мова і фізкультура. Чому саме вони? На українській мові все весело, пізнаєш нові слова, а на фізкультурі можна і побігать, і попригать.

Це - Станіслав. Йому 12 років, і вже завтра - він піде у сьомий клас. Хлопець - головний чоловік у багатодітній сім'ї, бо старший. Має двох сестер і брата. Виховує усіх - мама-одиначка. Пані Наталя каже: зібрати дітей до школи - ще те фінансове завдання.

Наталія Швачка, багатодітна мати:

По две тысячи только на тетради, канцелярию. Такое вот. Не считая еще, что надо одеть-обуть, надо и плюс еще как то кушать.

Зібрати дитину до школи - недешево для будь-якої сім'ї. Тут арифметика така. Уся канцелярія - у середньому "затягне" щонайменше на тисячу гривень. Рюкзак обійдеться теж приблизно в тисячу. Ще треба купити спортивну форму, кросівки - це не менше, ніж півтори тисячі гривень. А ще ж необхідні шкільна форма та взуття - і це найсолідніша стаття витрат. Приблизно три тисячі.

Про вартість гардеробу докладніше я розповім згодом, та вже можна підбити загальну суму. Зібрати дитину в школу коштує у середньому шість-сім тисяч гривень.

Це - солідна сума для більшості українських сімей. А що вже говорити про нашу героїню - багатодітну матір-одиначку. Наталя зараз у декреті, не працює. Від держави отримує допомогу.

Наталія Швачка, багатодітна мати:

От государства я получаю как многодетная мама и малообезпеченая семья. И на самую младшую, многодетную маму, потому что она выплачивается до шести лет, а следующему ребенку уже семь.

А ще - сім'я має право на одноразову матерільну допомогу до першого вересня - як багатодітна та малозабезпечена.

Володимир Вовк, заступник директора департаменту Національної соціальної сервісної служби України:

На кожну з цих дітей буде додатково одноразова матеріальна допомога: перераховано дві тисячі гривень.

Але для цього родина повинна стояти на обліку - як малозабезпечена. А це означає, що сукупний дохід на кожного її члена менший за прожитковий мінімум - тобто, не повні дві з половиною тисячі гривень.

Наступна родина - під таку категорію не підпадає. Тато - військовий, мама - перукарка. Та навіть для такої - середнього рівня сім'ї - зібрати трьох дітей у школу - непросто.

Тетяна Куст, багатодітна мати:

Важкувато купити одяг, чесно скажу, бо це хлопці, особливо штани. Сьогодні купили - завтра можуть вони вже не має, це нереально. Тим паче вони ростуть. Взуття також, особливо за літо, вона може і на два розміри вирости.

А одягнути дитину в школу - коштує у середньому так: дві пари сорочок - близько тисячі гривень. Дві пари штанів - ще тисяча. Додаємо - взуття. І це ще стільки ж.

Аби полегшити фінансовий тягар для багатодітних сімей, благодійники вирішили "понести" за них хоча б портфель.

Тетяна Куст, багатодітна мати:

В цьому році Святославчик отримував рюкзачок. Він був один синенький, ну для Дініски один, і один для Святіка був. Ну там не просто рюкзачок був, там і канцелярія була, і цукерки були, і засоби гігієни були. Був набір цілий.

Акцію "Шкільний портфелик" проводять уже понад 20 років кожного серпня.

Владислав Шелоков, директор із комунікації Благодійного фонду України:

Небайдужа людина може зайти і обрати одну з трьох опцій щодо надання пожертви на шкільний портфелик, і потім вже безпосередньо перед святом першого дзвінка ми будемо вже передавати ці портфелі.

Або з державною допомогою, або за допомогою небайдужих, або - самотужки. Для всіх батьків новий шкільний рік - це морока і витрати.