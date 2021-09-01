Ученые прогнозируют рост новых COVID-случаев в Украине в начале сентября [ Редактировать ]
Суточное количество новых COVID-случаев в Украине в начале сентября будет расти. В первую неделю в среднем до 1742, на второй неделе - до 2300.
Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.
Сейчас среднее количество новых выражений в Украине увеличилось до 1490 человек в день. Показатель за две недели вырос на 49%.
"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равно 1742 в течение недели 1-7 сентября 2021 и 2300 - в течение недели 8-14 сентября 2021", - говорится в сообщении.
Ранее ученые назвали комбинацию вакцин, которая даст наивысший уровень защиты от коронавируса.
Также сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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