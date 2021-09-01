Водночас, коли саме відбудуться консультації - поки що не повідомляють.

Про готовність до консультацій із Україною щодо газогону заявили і в Європейській комісії.

Та додали - Євросоюз, як і раніше, цитую, "надає великого значення енергетичній безпеці України". Водночас, коли саме відбудуться консультації - поки що не повідомляють.

Нагадаю, минулого тижня Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу оператора "Північного потоку-2". І зобов'язав його бути незалежним від "Газпрому".