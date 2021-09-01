"Північний потік-2": ЄС проведе консультації з Україною [ Редактировать ]
Про готовність до консультацій із Україною щодо газогону заявили і в Європейській комісії.
Та додали - Євросоюз, як і раніше, цитую, "надає великого значення енергетичній безпеці України". Водночас, коли саме відбудуться консультації - поки що не повідомляють.
Нагадаю, минулого тижня Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу оператора "Північного потоку-2". І зобов'язав його бути незалежним від "Газпрому".
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Про готовність до консультацій із Україною щодо газогону заявили і в Європейській комісії.
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