Посмішки, квіти і настанови. День знань не оминули увагою сьогодні політики. Дехто завітав до професійних училищ та дав настанови студентам, а дехто побував на відкритті нових шкіл. Більше - мої колеги.

Білосніжна курсантська форма та посмішки! Так сьогодні святкували День знань у Чорноморську під Одесою - у Морському коледжі. Старшокурсники отримали нагороди, а першокурсники - напутні слова.

Ангеліна Дріма, курсантка коледжу:

Очень хотим учиться. Раньше в школе было не так, сейчас мы это всё ценим и понимаем, что проходит наша молодость в общем, каждый день что-то новое познаём - нам очень интересно!

Тут готують моряків: від матросів і механіків - до слюсарів та кухарів. Самі курсанти розуміють - навчаються не для "галочки". Їхні спеціальності затребувані у всьому світі. І треба тримати марку. Такої думки і політики.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Україну знають за нашими кадрами, які працюють по всьому світу. Мені б дуже хотілося побажати, щоб ці курсанти, які сьогодні прийшли на перший курс, щоб до закінчення їхнього навчання в нашій державі змінилися часи на кращі і дійсно стало би престижним - судам ходити під українським прапором.

А це - столичне училище будівництва і дизайну. Тут навчають майбутніх інженерів, малярів та електромонтажників. Сьогодні студенти таких закладів, як цей - можуть відчути на собі усі переваги дуальної освіти. Тобто - навчаються і паралельно працюють на підприємствах.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Більше двохсот закладів і півтори тисячі підприємств уклали відповідні договори. Я починав працювати токарем другого розряду і свою першу зарплату отримав, як токар другого розряду, але я вчився практично все своє життя і робив кар'єру в різних напрямках. Закликаю і вас до цього.

Привітав учнів з Днем знань й столичний мер Віталій Кличко. Він завітав на відкриття нової сучасної енергоефективної школи. Заклад побудували на місці старого дитсадка.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Ця школа, вона побудована з сучасними технологіями енергозбереження, більш того сама забезпечує себе опаленням, теплові насоси з землі беруть тепло і це вкрай важливо в сьогоднішніх умовах, коли опалення коштує багато грошей.

І це вже десята така нова школа, побудована за європейськими стандартами. Такі у столиці відкрили протягом останніх кількох років.