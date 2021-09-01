Лис по кличке Рэмбо устроил террор охотникам (фото) [ Редактировать ]
Источник: Подробности
В Австралии специалисты по охране природы организации Australian Wildlife Conservancy занимаются очищением леса в штате Новый Южный Уэльс от завезенных хищников. Однако люди столкнулись с серьезным сопротивлением – лис устроил настоящий саботаж планам природоохранной организации.
Лис буквально начал войну против охотников, успешно избегая ловушек, игнорируя отравленные приманки, а также умело скрывается от собак и даже квадрокоптеров, не говоря уже о людях.
Поскольку даже единственный хищник представляет серьезную угрозу для аборигенных сумчатых и грызунов, реинтродукцию редких видов в лес площадью 680 гектаров пришлось отложить. Вместо этого специалисты сосредоточились на поисках лиса. В результате работы были парализованы на полтора года – все это время охотники безуспешно пытаются поймать хитрую лису.
Хитрый лис лишь пару раз попадал в объективы камер наблюдения за заповедником
За свои уникальные способности противостоять охотникам столь продолжительное время, лиса даже прозвали "Рэмбо" – культового персонажа из одноименного кинофильма со Сильвестром Сталлоне.
Ни дроны с тепловизорами, ни аэросъемка, ни специально обученные собаки, которые неоднократно патрулировали лес в течение нескольких недель, не помогли загнать лиса. Кроме того, он не позарился ни на одну из 2785 отравленных приманок.
В общей сложности за три года зверь лишь дважды показался на глаза людям: в 2019 году, когда ночью посетил лагерь для персонала, и в 2020 году, когда убегал от охотничьих собак.
Лис "Рэмбо"
Специалисты считают, что "Рэмбо" родился в 2018 году. Сейчас ему 3,5 года. Поскольку лисицы в дикой природе в среднем живут по 5-6 лет, в ближайшем будущем проблема с Рэмбо может решиться сама собой — либо он умрет от естественных причин, либо состарится и наконец совершит смертельную ошибку.
Причина охоты
Австралия страдает от инвазивных видов, причем серьезный урон ей наносят одичавшие кошки и лисицы, активно уничтожающие местную уникальную фауну, неприспособленную к противостоянию нетипичным для этой местности хищникам.
Некоторые мелкие сумчатые вовсе исчезли по вине людей, завозивших хищников для борьбы с вредителями посевов.
Теперь организации вышли на путь исправления и начали истреблять мелких хищников, чтобы восстановить популяцию видов, оказавшихся на грани вымирания.
Заповедник в лесу Пиллига на территории австралийского штата Новый Южный Уэльс
Специалисты по охране природы пытаются решить данную проблему, создавая для редких видов безопасные убежища. Для этого они обносят обширные территории заборами и уничтожают всех оставшихся внутри кошек, лис и представителей других инвазивных видов. Затем на огороженные участки выпускают животных, которые не смогли бы выжить здесь в присутствии завезенных хищников.
Несмотря на высокую стоимость и дороговизну данной методики, свободные от лис и кошек зоны появились по всей Австралии — и уже помогли увеличить численность целого ряда исчезающих видов.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Киеве бешеная лиса покусала женщину.
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