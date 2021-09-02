Конфлікт в Афганістані: Талібан оточив непідконтрольну провінцію Панджшер [ Редактировать ]
Талібан заявив про оточення Панджшеру - провінції, яка не здалася радикальним ісламістам.
Перемовини з силами Опору не мали результату, і бойовики збираються штурмувати територію. Попередні атаки захисники провінції відбили. Напередодні ж таліби призначили губернатора у непідконтрольному регіоні, а також у решті провінцій.
Завершуються й консультації щодо формування уряду. Вже відомо, що його очолить лідер угруповання мулла Хай-батулла Ахун-дзада. Тим часом на кордоні з Пакистаном та Іраном зібралися тисячі афганців, які намагаються втекти з країни наземним шляхом.
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