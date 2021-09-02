Перед началом нового политического сезона власть усиливает репрессии в отношении оппозиции. Всеми силами она стремится помешать "Оппозиционной платформе - За жизнь" и ее представителям отстаивать интересы украинского народа на осенней сессии парламента.

Генеральная прокуратура по заданию Офиса президента под надуманным предлогом пытается продлить домашний арест для главы Политического совета нашей партии Виктора Медведчука. Тем самым антиконституционными и противозаконными способами хочет ограничить его полномочия, как народного депутата. А также оказать давление на работу парламентской фракции нашей политической силы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует изменить меру пресечения в отношении Виктора Медведчука и освободить его из-под домашнего ареста. Считаем обвинения в его отношении полностью сфальсифицированными и безосновательными, а аргументы защиты в пользу невиновности Виктора Медведчука неоспоримыми.

Призываем суд четко следовать духу и букве украинских законов. Не превращаться в слепого исполнителя приказов новоявленных диктаторов. Преследования и аресты оппозиционеров - это путь к уничтожению украинской демократии. Сползание страны к авторитарной диктатуре должно быть остановлено.