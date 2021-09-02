"Влияние на следствие, прокуратуру и суд оказывает президент Зеленский" - Медведчук [ Редактировать ]
Влияние на следствие, прокуратуру и суд по политически мотивированному делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука оказывает непосредственно президент Владимир Зеленский.
Об этом заявил сам лидер оппозиции в эфире телеканала "Перший Незалежний".
"Я не знаю, что думает об этом президент, но я знаю точно, что влияние и на следствие, и на прокуратуру, и на суд оказывает президент Украины Зеленский. Это естественно для него и незаконно в плане требования Конституции и действующего законодательства.
Сегодня мы видим везде, я, адвокаты, мои сторонники о том, что идет давление, и это давление является незаконным, антиконституционным административным ресурсом по воздействию на органы следствия, в частности, на Службу безопасности Украины, которая фактически сфальсифицировала и сфабриковала не только доказательства, но и все дело в целом", - отметил Медведчук.
По словам оппозиционного политика, "это видно сегодня из тех материалов подозрения, из материалов ходатайства о продлении меры пресечения, это является очевидным".
"Идут политические репрессии. Действия органов следствия являются политически мотивированными и это тоже является очевидным фактом", - подчеркнул Виктор Медведчук.
Напомним, сегодня, 2 сентября, Печерский райсуд Киева рассматривает в ходе своего заседания ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку.
2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.
26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.
20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.
В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.
Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.
Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.
За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.
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