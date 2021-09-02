В Ривненской области мужчина облил бензином и поджег собственного племянника, пока тот мирно спал в постели. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Трагедия произошла 1 сентября около 14:00 в селе Оженин. Между 69-летним местным жителем и его 32-летним племянником, который у него проживает, произошла очередная ссора. Когда родственник уснул, дядя облил его бензином из канистры и поджег.

Горящий, как факел, мужчина выбежал на улицу, умоляя о помощи. На его крики сбежались соседи, которые сбили пламя и вызвали скорую помощь. Дядя в это время тушил свой дом, после чего сам вызвал полицию.

Правоохранителям мужчина объяснил, что хотел проучить племянника из-за его постоянных пьянок, нежелания работать и помогать по хозяйству.

Поджигателя задержали, как оказалось, в момент совершения преступления он сам был пьян - в его крови 1,36 промилле алкоголя. Его отправили в СИЗО, свою вину он отрицает. Пенсионер предстанет перед судом по обвинению в покушении на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью (ч. 2 ст. 115 УКУ). Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного.

Пострадавшего в состоянии шока доставили в ожоговое отделение Ривненской областной больницы. Он в сознании, но получил 70% ожогов тела. Его состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, что на днях в Ривне 15-летние близнецы посреди улицы пытались зарезать женщину, чтобы посмотреть, что чувствует человек с ножевыми ранениями.