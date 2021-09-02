Поединки чемпионата Европы "Евро-2020" смотрела рекордная зрительская аудитория. Таким образом, матчи смотрели 5,2 миллиарда зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

При этом финал турнира в среднем лицезрели 328 миллионов человек, а основные поединки - 100 миллионов человек. Известно, что финальный поединок турнира, который произошел на стадионе "Уэмбли" между сборными командами Италии и Англии, стал наиболее популярным среди телезрителей Великобритании и Италии. с 2012 года.

Эти невероятные цифры зрительской аудитории показывают огромную привлекательность чемпионата не только в Европе, но и во всем мире. У турнира есть глобальная аудитория, которая продолжает расти, особенно в Северной Америке и Азии.

Отмечается, что чемпионат Европы по футболу "Евро-2020" состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Победителем турнира стала сборная Италии.

Читайте также, УЕФА определил лучший гол чемпионата Европы по футболу по результатам голосования среди болельщиков. Зрители признали лучшим голом турнира авторства форварда сборной Чехии Патрика Шика в ворота сборной Шотландии (2:0).

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес гол нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко в список претендентов на лучшее взятие ворот во время турнира Евро-2020. Наблюдатели УЕФА составили список из 10 лучших забитых мячей.

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