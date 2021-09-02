США выделили Украине 45 млн долларов гумпомощи [ Редактировать ]
Соединенные Штаты предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 45 млн долларов. Эти средства выделили на поддержку 3,4 млн нуждающихся украинцев.
Об этом сообщает госсекретарь США Энтони Блинкена в Twitter.
"США предоставляют дополнительные 45 млн долларов в виде гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 млн нуждающихся украинцев", - написал он.
Ранее сообщалось, что США вложат в украинский госбанк $3 миллиарда.
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