Сорвали важный матч: футболистов "атаковали" разъяренные насекомые (видео) [ Редактировать ]
В Боливии во время во время футбольного поединка на футболистов напал рой свирепых пчел. Поединок проходил между футбольными клубами "Нуэва Санта-Круз" и "Айкиле". Об этом сообщает издание De Telegraaf.
В связи с инцидентом игроки игроки прекратили матч и попадали на поле, чтобы избежать болезненных укусов. К тому же игроки сделали факелы из футболок, чтобы отогнать рой.
Отмечается, что справится с разъяренными насекомыми удалось только спустя 2 часа, таким образом, игроки смогли закончить второй тайм. К слову, поединок тогда закончился со счетом 5:1 в пользу команды "Нуэва Санта-Круз".
Читайте также, в Нидерландах в городе Роттердам из-за проделки неизвестных шутников пчелы заблокировали припаркованную машину. Владелец машины, впав в отчаяние, вызвал полицию, правоохранители в свою очередь позвали на помощь пасечника, которому удалось вызволить авто из пчелиного плена.
Кроме того, под Черкассами в селе Чаплинка укус пчелы стал смертельным для 39-летнего мужчины. Он пошел хозяйствовать на своем огороде и там его укусило насекомое, в таких случаях рядом должен быть врач, который сможет дать препарат от анафилактического шока.
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