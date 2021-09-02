В Боливии во время во время футбольного поединка на футболистов напал рой свирепых пчел. Поединок проходил между футбольными клубами "Нуэва Санта-Круз" и "Айкиле". Об этом сообщает издание De Telegraaf.

В связи с инцидентом игроки игроки прекратили матч и попадали на поле, чтобы избежать болезненных укусов. К тому же игроки сделали факелы из футболок, чтобы отогнать рой.

Отмечается, что справится с разъяренными насекомыми удалось только спустя 2 часа, таким образом, игроки смогли закончить второй тайм. К слову, поединок тогда закончился со счетом 5:1 в пользу команды "Нуэва Санта-Круз".

Читайте также, в Нидерландах в городе Роттердам из-за проделки неизвестных шутников пчелы заблокировали припаркованную машину. Владелец машины, впав в отчаяние, вызвал полицию, правоохранители в свою очередь позвали на помощь пасечника, которому удалось вызволить авто из пчелиного плена.

Кроме того, под Черкассами в селе Чаплинка укус пчелы стал смертельным для 39-летнего мужчины. Он пошел хозяйствовать на своем огороде и там его укусило насекомое, в таких случаях рядом должен быть врач, который сможет дать препарат от анафилактического шока.

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