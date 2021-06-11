В селе Малый Шпаков Ривенской области 61-летнего пасечника атаковал рой пчел, от укусов которых он скончался. Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи.

Сообщение о том, что пчелы покусали мужчину, поступило на линию "103" в 15:08 в четверг, 10 июня. В село Малый Шпаков выехала бригада Дядьковицкого пункта постоянного базирования центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Во дворе мы обнаружили мужчину без признаков жизни. Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа, вероятно, аллергическая реакция на укусы пчел. Поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. К нашему приезду жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина не дышал", - рассказал фельдшер Вадим Кравчук, который был на вызове.

Медики скорой помощи констатировали биологическую смерть 61-летнего мужчины.

В июле 2019 года аналогичная трагедия произошла под Черкассами в селе Чаплинка. Укус пчелы стал смертельным для 39-летнего мужчины, который трудился на своем огороде. Родственники сообщили, что мужчина имел сильную реакцию на укусы пчел. После того как они его кусали, он начинал задыхаться. К сожалению, когда его укусили, он был один и ему некому было помочь.