У центрі Києва водій вантажівки пошкодив щойно збудований фонтан [ Редактировать ]
Скандальне ДТП в історичному центрі столиці.
На Арсенальній площі водій вантажівки із водою вирішив трохи скоротити шлях, заїхавши на периметр фонтану, який урочисто відкрили тільки напередодні ввечері.
Заїхав - і провалився. Вантажівку швиденько виштовхали, а мер Київа - Віталій Кличко пообіцяв, що споруду відновлять до кінця тижня.
по теме
Двоє людей загинули, десятеро травмувалися внаслідок обвалу автошляху в американському штаті Міссісіпі. Обвал спричинили зливи, які приніс із собою ураган Айда.
Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Автотроща сталася на Бориспільскій трасі ще 23 серпня. І пізніше інформацію про інцидент видалили зі своїх стрічок понад три десятка ЗМІ
Це й учителі, і лікарі, і державні службовці та громадські активісти. А шістьом киянам присвоїли звання "Почесний громадянин міста"
Правоохоронці вже не були при виконанні службових обов'язків, розповіли у поліції. Що призвело до трагедії - нині з'ясовують.
У поліції відкрили кримінальне провадження: порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Водійці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.