Цей будинок в центрі Ужгорода є частиною чеського кварталу Малий Ґалаґов

В Ужгороді історико-архітектурна пам'ятка, унікальний будинок в чеському кварталі руйнується на очах. Куди тільки не зверталися його мешканці по допомогу - та марно. Чому в будинку, який знаходиться під охороною держави, жодного разу не робили капітального ремонту? І як довго чекати реконструкції ще? Мар'яна Мартин з'ясовувала.

Цей будинок в центрі Ужгорода є частиною чеського кварталу Малий Ґалаґов. І це єдиний адміністративно-житловий квартал такого плану в Європі.

Еліна Дегтярьова, дослідниця архітектури Ужгорода:

Цей будинок має статус щойно виявленої памятки, житловий будинок "Рафанда" 30-х років. Тобто, будинок вже під охороною, але квартал під охороною з 1980 років.

Попри статус історико-архітектурної пам'ятки, будинок жодного разу капітально не ремонтували. І нині він небезпечний для перехожих.

Валентина Непійпова, голова ОСББ "Рафанда":

Неозброєним оком видно всюди: у нас падає штукатурка. Уже був такий нюанс, коли штукатурка зі сторони набережної впала на автомібіль.

Тож після цього інциденту навколо споруди частково натягли аварійну стрічку. А будинок - далі продовжує руйнуватись: через постійну вологу в підвалі та дірявий дах стіни під'їзду уражені грибком.

Любов Аверченко, жителька будинку "Рафанда":

Пытались сделать ремонт, а оно, через, не проходит время, год, меньше года - и оно опять то же самое.

А ще під будинком знаходиться занедбане бомбосховище. Через відсутність вентиляції в ньому з'явилися тріщини в стінах.

Валентина Непійпова, голова ОСББ "Рафанда":

Стіна рушиться. Від цього, наше щастя, що ми маємо цеглу у 80 сантиметрів і поки що ми не провалилися нікуди.

Обсяги робіт просто сягають колосальних сум. Більше ста мешканців будинку об'єднались в ОСББ. І вони намагаються зберегти історичну пам'ятку. Замінили проводку, латають частково дах, з допомогою міської ради оновили водогін. Та от капітально відремонтувати будинок самотужки не можуть.

Марина Куберка, начальниця відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж Департаменту міського господарства Ужгородської міськради:

В нас дуже багато звернень від мешканців поступають в міську раду. Одночасно задовільнити всі немає можливості. 166 звернень незадоволених по капремонту.

Олег Боршовський, головний архітектор Ужгорода:

Ми рекомендуємо звернутися по даному перетворенню або по тих роботах в Охорону культурної спадщини при Департаменті культури області, в них є консультативна рада, у яку входять фахівці.

Зрушити питання реконструкції будинку з мертвої точки його жителі намагаються вже п'ять років. Увесь цей час чиновники лише відсилають їх з одного відомства до іншого. І нині люди бояться, що доки знайдуть необхідні для реконструкції гроші, від історичної пам'ятки залишиться лише пам'ять.