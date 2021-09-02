Унікальний будинок в Ужгороді руйнується на очах: влада розводить руками [ Редактировать ]
В Ужгороді історико-архітектурна пам'ятка, унікальний будинок в чеському кварталі руйнується на очах. Куди тільки не зверталися його мешканці по допомогу - та марно. Чому в будинку, який знаходиться під охороною держави, жодного разу не робили капітального ремонту? І як довго чекати реконструкції ще? Мар'яна Мартин з'ясовувала.
Цей будинок в центрі Ужгорода є частиною чеського кварталу Малий Ґалаґов. І це єдиний адміністративно-житловий квартал такого плану в Європі.
Еліна Дегтярьова, дослідниця архітектури Ужгорода:
Цей будинок має статус щойно виявленої памятки, житловий будинок "Рафанда" 30-х років. Тобто, будинок вже під охороною, але квартал під охороною з 1980 років.
Попри статус історико-архітектурної пам'ятки, будинок жодного разу капітально не ремонтували. І нині він небезпечний для перехожих.
Валентина Непійпова, голова ОСББ "Рафанда":
Неозброєним оком видно всюди: у нас падає штукатурка. Уже був такий нюанс, коли штукатурка зі сторони набережної впала на автомібіль.
Тож після цього інциденту навколо споруди частково натягли аварійну стрічку. А будинок - далі продовжує руйнуватись: через постійну вологу в підвалі та дірявий дах стіни під'їзду уражені грибком.
Любов Аверченко, жителька будинку "Рафанда":
Пытались сделать ремонт, а оно, через, не проходит время, год, меньше года - и оно опять то же самое.
А ще під будинком знаходиться занедбане бомбосховище. Через відсутність вентиляції в ньому з'явилися тріщини в стінах.
Валентина Непійпова, голова ОСББ "Рафанда":
Стіна рушиться. Від цього, наше щастя, що ми маємо цеглу у 80 сантиметрів і поки що ми не провалилися нікуди.
Обсяги робіт просто сягають колосальних сум. Більше ста мешканців будинку об'єднались в ОСББ. І вони намагаються зберегти історичну пам'ятку. Замінили проводку, латають частково дах, з допомогою міської ради оновили водогін. Та от капітально відремонтувати будинок самотужки не можуть.
Марина Куберка, начальниця відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж Департаменту міського господарства Ужгородської міськради:
В нас дуже багато звернень від мешканців поступають в міську раду. Одночасно задовільнити всі немає можливості. 166 звернень незадоволених по капремонту.
Олег Боршовський, головний архітектор Ужгорода:
Ми рекомендуємо звернутися по даному перетворенню або по тих роботах в Охорону культурної спадщини при Департаменті культури області, в них є консультативна рада, у яку входять фахівці.
Зрушити питання реконструкції будинку з мертвої точки його жителі намагаються вже п'ять років. Увесь цей час чиновники лише відсилають їх з одного відомства до іншого. І нині люди бояться, що доки знайдуть необхідні для реконструкції гроші, від історичної пам'ятки залишиться лише пам'ять.
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