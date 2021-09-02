Одруження онлайн: українцям допоможе застосунок "Дія" [ Редактировать ]
Одружуватися українцям стане простіше. Невдовзі документи для реєстрації шлюбу можна буде подавати онлайн, через застосунок "Дія".
Така опція, зокрема, має полегшити взаємодію громадян із державою та пришвидшити бюрократичні процедури при реєстрації актів цивільного стану.
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