Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что нужно для предоставления Украине ПДЧ НАТО. Это зависит от политических условий.

Посол Германии поддерживает предоставление Украине ПДЧ, но, говорит, что не может влиять на 30 стран-членов НАТО.

"Это также всегда зависит от политических условий. Я помню, как бывший министр обороны Эстонии сказал на одном международном форуме в Берлине, что сегодня, наверное, и Эстонию бы не взяли в НАТО, потому что условия изменились", - рассказала Фельдгузен.

Тогда, по словам посла, министр обороны Эстонии посоветовал украинцам: "Давайте, будьте готовы, когда откроется это окно возможностей".

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что России "совсем не нравится" стремления Украины вступить в НАТО.

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