Covid-19: в Україні зареєстрували понад дві тисячі нових випадків [ Редактировать ]
2 тисячі 693 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби.
45 пацієнтів померли, одужали - понад тисяча.
Найбільше інфікувань - у Києві, на Одещині та Харківщині - повідомили в Мінохорони здоров'я.
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Кількість хворих на коронавірус почала рости і в центральних регіонах. У Черкасах міський ковідний центр уже заповнений на третину і пацієнтів щодня більшає. Про ситуацію в регіоні розкаже Станіслав Кухарчук.
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