На территории Украины за минувшие сутки зарегистрировали 2693 новых случая коронавирусной инфекции. Такое суточное количество заболевших не подтверждалось с начала июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 293 541 инфицированных COVID-19. При этом выздоровели 2 210 866 украинцев (1112 - за минувшие сутки), еще 53 922 человека умерли (45 - за минувшие сутки). При этом в медучреждения страны за 24 часа госпитализировали 826 человек.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Киеве (321), Одесской области (236), Харьковской области (231), Львовской области (213) и Днепропетровской области (191). Известно, что за минувшие сутки на наличие инфекции методом ПЦР был протестирован 23 538 человек, ИФА - 7305 украинцев, а также экспресс-тестами - 21 532 гражданина.

Читайте также, осенью Украину может захлестнуть новая волна коронавируса. Всплеска избежать не получиться, так как люди снова вернутся в рабочие коллективы, а дети пойдут в школьные классы, люди в это время года перейдут с открытого воздуха в закрытые помещения, а это может спровоцировать резкий рост больных.

Кроме того, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала о том, что вместе со стартом учебного года в школах, в стране есть угроза вспышки коронавируса среди детей. Для этого нужно подготовить нормативную базу, распорядительные документы, которые будут вводить эту вакцинацию.

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