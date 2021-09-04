Кияни Олеся Гецко та Олександр Кравчук стали Чемпіонами світових змагань із спортивних бальних танців. На паркеті, у Великій Британії, вони перетанцювали 200 пар із 16 країн. Тріумфаторів бачила Лариса Золотарюк.

На цю мить Олеся Гецко та Олександр Кравчук чекали все своє життя. Вони у Великій Британії , на найпрестижнішому світовому конкурсі зі спортивних бальних танців. "Ча-ча-ча", "Самба", "Румба", "Пасодобль", "Джайв".

Свою вправність українці демонструють у латиноамериканській програмі, у категорії "професіонали". У спину їм дихають дві сотні бальників. Та приз дістається саме Олесі й Олександру. Їх журі оголошує чемпіонами.

І ось у аеропорту "Бориспіль" на переможців чекають родичі та друзі.

Алла Гецко, мати Олесі:

Переполняют просто эмоции. Переполняют. Потому что ребята 13 лет шли к этой победе. Конечно, было много побед других. Они были двухкратные чемпионы мира, обладатели кубка Европы и т.д. Но эта награда одна из самых таких великих.

Тетяна Кравчук, мати Олександра:

Вперше за існування України за 30 років, Україна виборола, стала чемпіоном в професійній категорії. Чемпіоном того, тих дуже-дуже значимих змагань. Вони статусу чемпіона світу. Аналог ланго-роса або болона в Англії.

З аеропорту вони виходять із тріумфом, усміхнені. І першим ділом показують здобутий трофей.

Олександр Кравчук, майстер спорту України міжнародного класу:

Тут є місце для наших імен, тут будемо ми з Олесею. Це дуже такий давній кубок. Він переходив з рук до рук. Нарешті він у наших руках. Жаданний.

Олеся Гецко, майстер спорту України міжнародного класу:

Это огромное счастье. Потому что мы смогли добиться для страны победы, к которой очень долго шли.

І ця перемога, кажуть бальники, стане натхненням для наступних змагань. Уже в жовтні пара братиме участь ще в одному британському конкурсі.