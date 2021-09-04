В Крыму возле здания ФСБ прошли массовые задержания [ Редактировать ]
В городе Симферополь на территории аннексированного Крыма возле здания российского ФСБ прошли задержания людей, которые хотели узнать о дальнейшей судьбе пяти арестованных крымских татар. Об этом сообщает местное издание "Крымская солидарность".
Таким образом, были задержаны 40 человек, среди них находятся мужчины и женщины. Известно, что также были арестованы журналисты Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, которые работают в изданиях "Крымская солидарность" и "Грани.ру".
Фото: Крымская солидарность
Отмечается, что председатель Меджилиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что среди задержанных также находится председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа и член Меджлиса Леммар Юнусов.
Фото: Крымская солидарность
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Кроме того, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о том, что России удалось захватить Крым "потому, что Украина не стала защищаться". Причины ситуации на Донбассе диаметрально противоположные с Крымом, потому что Украина начала отвечать оккупантам.
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