В городе Симферополь на территории аннексированного Крыма возле здания российского ФСБ прошли задержания людей, которые хотели узнать о дальнейшей судьбе пяти арестованных крымских татар. Об этом сообщает местное издание "Крымская солидарность".

Таким образом, были задержаны 40 человек, среди них находятся мужчины и женщины. Известно, что также были арестованы журналисты Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, которые работают в изданиях "Крымская солидарность" и "Грани.ру".

Фото: Крымская солидарность

Отмечается, что председатель Меджилиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что среди задержанных также находится председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа и член Меджлиса Леммар Юнусов.

Фото: Крымская солидарность

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Кроме того, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил о том, что России удалось захватить Крым "потому, что Украина не стала защищаться". Причины ситуации на Донбассе диаметрально противоположные с Крымом, потому что Украина начала отвечать оккупантам.

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