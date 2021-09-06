Військові Гвінеї заарештували президента країни [ Редактировать ]
У Гвінеї, що на заході Африки - заколот. Військові оголосили про арешт 83-річного президента країни Конде і розпуск парламенту й уряду.
Заяву оприлюднили на державному телебаченні. У президентській резиденції, в столиці Конакрі, було чутно стрілянину. Місцевим жителям наказали не виходити з дому, вулиці столиці патрулюють солдати.
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Уже за кілька днів тут, на рівненському полігоні, знову точитимуться танкові бої. Сюди їдуть ще панцерники морської піхоти. До Дня танкіста планують визначити найкращий танковий взвод Збройних сил України.
Там український президент побачив, як тренуються каліфорнійські нацгвардійці.
Загалом за минулу добу було чотири порушення режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування застосували 120 міномети. А біля Красногорівки били з артилерії.
У Південній Африці показали зображення моделі надзвукового електролітака вертикального зльоту та посадки.
Загалом, за минулу добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Біля Золотого-4 та Авдіївки супротивник бив із важких мінометів. На багатьох інших ділянках незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. З передової - Ігор Левенок.