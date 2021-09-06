Зі скандалу розпочався навчальний рік для студентів Національного авіаційного університету. В мережі з'явилися світлини гуртожитку, в який заселили майбутніх космонавтів і льотчиків. Кімнати, де живуть студенти, порівняли із СІЗО та декораціями до фільмів жахів. Натомість у самому виші світлини назвали фейком. І навіть запросили журналістів на оглядини. Чия правда з'ясовувала Анна Філь.

Один із найкращих вишів країни - Національний авіаційний університет. Його гуртожитки останніми тижнями наробили чималого галасу в соцмережах. Студенти викладали ось такі відео.

Адміністрація НАУ ці світлини спершу назвала фейком. Але після того як студенти повторно виклали фото з жахіття, в яке їх поселили, зрештою визнали - проблема є. І навіть погодилися запросити журналістів до того самого 11 гуртожитка. Тут живуть майбутні айтішники. Будівля зовні помітно застаріла, всередині - впізнаємо обдерті зеленуваті коридори. Вікторія мешкає тут п'ять років.

Вікторія П'янкова, студентка другого курсу магістратури:

По ремонту це найкраще, хехе, тому що в нас і меблі більш-менш нові, в інших кімнатах - гірше.

У кімнаті дівчата живуть удвох. Ремонтують, що можуть. Наприклад, сантехніку полагодили власним коштом.

Это все менялось, но видите, опять течет все (вода течет)

Виконувач обов'язків директора студмістечка винуватить попередників. Мовляв, колишня адміністрація замість того, щоб ремонтувати гуртожиток - поклала дорогу мармурову, підлогу в навчальному корпусі. А ще залишила у спадок такі борги за комунальні послуги, що студмістечку погрожували відключити світло й воду.

Петро Станко, виконувач обов'язків директора студентського містечка:

Студенти платять за проживання 520 грн на місяць за одне ліжкомісце. Враховуючи комунальні витрати, які подорожчали на 60 відсотків, враховуючи заробітню платню, яка збільшилася, але вартість проживання - вона не збільшилася.

У МОН пояснюють: протягом 30 років Незалежності держава на питання гуртожитків заплющувала очі. Нових майже не побудували.

Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової вищої, передвищої освіти МОН України:

Якщо гуртожиток був побудований в 30 чи 40 роках минулого століття, в повному обсязі, його дуже дорого привести до сучасних норм. Можливо навіть дешевше побудувати нові.

Нині ж в уряді підготували програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків. Планують реконструювати старі й будувати нові. За три місяці документ має затвердити Кабмін, потім кошти на програму закладуть у державний кошторис. Імовірно, вже на 2023 рік. Про які суми йдеться ще не порахували.

Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової вищої, передвищої освіти МОН України:

Це дуже великі гроші щонайменше декілька мільярдів. 15-20 мільярдів. Хоча ця система проковтнула і набагато більші кошти. Скільки коштів вдасться знайти в державному, місцевому бюджетах, скільки зможуть виділити самі заклади вищої освіти - це складне питання.

У планах урядовців позбутися гуртожитків коридорного типу, у нових - відкривати спортзали, кімнати для навчання й відпочинку. Але навіть нинішні першокурсники покращення не дочекаються. Адже будівництво розраховане до 2026 року.