В Израиле из тюрьмы Гильбоа, которая находится на севере страны, сбежали 6 заключенных участников террористической организации. Об этом сообщает издание Newsru.co.il.

Для совершения побега осужденные прорыли тоннель под кабиной туалета, после чего, с помощью канализационных труб, выбрались на свободу. Участниками преступления были 5 террористов "Исламского джихада", а организатором считается один из лидером организации ФАТХ Захария Зубейди.

Отмечается, что в стране по тревоге подняли подразделения полиции, службы тюрем страны (ШАБАС), при поддержке беспилотных летательных аппаратов и вертолетов. Известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил инцидент с министром внутренней безопасности страны Омером Бар-Левом.

Читайте также, из Казанковской исправительной колонии №93 под Николаевом 13 января сбежали двое заключенных. Осужденные сбежали из отделения социальной реабилитации воспользовавшись непогодой, их побег обнаружили около 8:00 утра.

Кроме того, в ЮАР 68 заключенных одной из тюрем совершили побег. Инцидент произошел в связи стем, что 451 заключенного охраняли 20 сотрудников, часть сбежавших напала на охранников и смогла их обезоружить, восемь сотрудников были ранены.

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