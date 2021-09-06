Війна на Донбасі: зафіксували чотири обстріли українських позицій за добу [ Редактировать ]
Чотири обстріли зафіксували на Донбасі за минулу добу. Противник зі станкjвих протитанкових гранатометів накривав вогнем українські позиції біля Золотого-4 й Широкиного, зі стрілецької зброї - бив поблизу Водянjго.
Втрат серед наших військових немає. Про обстріли з боку найманців українська сторона повідомила ОБСЄ.
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Противник з гранатометів накривав вогнем українські позиції біля Золотого-4 й Широкиного, зі стрілецької зброї бив поблизу Водяного. Втрат серед наших військових немає.
Загалом за минулу добу було чотири порушення режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування застосували 120 міномети. А біля Красногорівки били з артилерії.
Ворог двічі атакував наші позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Новотошківського ворог із безпілотника скинув на українські позиції гранату. Три ворожих обстріли зафіксували вже сьогодні.
І армійці кажуть, жоден такий обстріл і злочин проти мирного населення ворогові не минеться безкарно. Війна змінилася. Обстріли з того боку щодня.