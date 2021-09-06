А в місті Цетине в Чорногорії сотні людей вийшли на протест проти інтронізації митрополита Сербської православної церкви.

Щоб завадити церемонії, спорудили барикади на під'їздах до міста, скандували "Це - не Сербія" та "Хай живе Чорногорія!". У правоохоронців жбурляли каміння та петарди, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

Внаслідок сутичок травмовані два десятки поліцейських.