У Чорногорії протестували проти інтронізації митрополита Сербської церкви [ Редактировать ]
А в місті Цетине в Чорногорії сотні людей вийшли на протест проти інтронізації митрополита Сербської православної церкви.
Щоб завадити церемонії, спорудили барикади на під'їздах до міста, скандували "Це - не Сербія" та "Хай живе Чорногорія!". У правоохоронців жбурляли каміння та петарди, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.
Внаслідок сутичок травмовані два десятки поліцейських.
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У правоохоронців жбурляли каміння та петарди, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Внаслідок сутичок травмовані два десятки поліцейських.
Протестувальники тримали плакати "Свободу!" та "Геть коронавірусний сертифікат!" і виступали проти вакцинації. В Нідерландах вже пом'якшили більшість обмежень, а решту уряд збирається переглянути 19 вересня.
Протягом п'ятниці й суботи російські силовики схопили першого заступника Джеляла і ще чотирьох кримських татар. Через це до будівлі ФСБ у Сімферополі вийшли протестувати родичі та небайдужі громадяни.
Протестувальники тримали плакати "Свободу!" та "Геть коронавірусний сертифікат!" і виступали проти вакцинації. В Нідерландах вже пом'якшили більшість обмежень, а решту уряд збирається переглянути 19 вересня.
Вони б'ють у барабани, танцюють і підспівують. А ще періодично виголошують полум'яні промови. На перший погляд ці еко-протести абсолютно безневинні.