Курс доллара падает второй день подряд [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар. Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 7 сентября установлен на таком уровне: 26,8102 гривен за 1 доллар (-0,1196 грн). При этом курс доллара на 6 сентября составляет 26,9298 гривен за 1 доллар.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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