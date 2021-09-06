Музеї - як ліки від коронавірусного стресу. У Брюсселі вирішили провести експеримент - дозволити лікарям виписувати терапевтичні візити до культурних закладів. Така практика вже поширена у канадській провінції Квебек. Як організували процес у Європі - бачила Олена Абрамович.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Почуваєтесь пригніченими, майже у депресії? А коли востаннє ви були у музеї? Саме такі питання скоро ставитимуть своїм пацієнтам брюссельські психологи і відправлятимуть їх на безкоштовні екскурсії.

Під час пандемії скаржитися на вигорання та інші психологічні проблеми стало все більше бельгійців. Одне з опитувань продемонструвало - 65% молодих людей протягом останнього року мали депресивні симптоми. Боротися з ними міська рада вирішила шляхом арт-терапії.

Дельфін Губа, предстаниця з питань культури та туризму міської ради Брюсселя:

Наукові дослідження свідчать - культура може мати позитивний вплив на наше здоров'я - як фізичне, так і ментальне. І саме тому місто Брюссель розпочинає "музейну терапію". Ми запустили пілотний проект разом з лікарнею Брюгман, відділом психіатрії. Лікарі можуть призначити візит до музею для пацієнтів, яким це може бути корисно.

За пілотним проєктом, психологи зможуть призначити пацієнтам до 50 відвідувань музеїв на рік. Для втілення ідеї в життя додаткових коштів з бюджету не виділяли - просто домовились з низкою державних музеїв, що ті відкриватимуть свої двері безкоштовно тим, у кого є "рецепт від лікаря".

Беренжер де Лавелеє, кураторка Міського музею Брюсселя:

Оскільки наш музей належить місту, то ми у будь-якому разі отримуємо фінансування з міського бюджету - це видатки на культуру. Але з радістю підтримуємо цей проект і очевидно - для нас це честь надати допомогу таким чином особам, які у складній психологічній ситуації.

Наразі до проєкту включили 5 музеїв різного напрямку - від Будинку короля на головній площі Брюсселя та Гардеробу хлопчика-дзюркунчика до Музею каналізації. Міська влада сподівається, що з часом до акції долучаться і приватні музеї. Перші висновки - наскільки експеримент вдалий - мають зробити через 3 місяці.

Лаура, туристка з Італії:

Як на мене - це дуже хороша ідея. Навіть просто прогулянка містами - вже розслабляє. А відвідування музеїв, кіно, вихід зі своєї рутинної зони - це само собою терапевтично.

Тір, турист з Німеччини:

Думаю, тут все залежить від того, у якому ви стані. Може, для когось це і хороша ідея, але я не впевнений, чи всім потрібен квиток в музей і чи від цього покращується ментальне здоров'я.