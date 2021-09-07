У Парламенті хочуть заслухати звіт міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Про це сьогодні йшлося на погоджувальній Раді. Мовляв, коронавірусна статистика погіршується щодня в усіх регіонах, тож треба розуміти, як країна житиме далі. Тим більше, що МОЗ уже направив до Кабміну подання, у якому пропонує з понеділка запровадити "жовту" карантинну зону.

Михайло Радуцький, народний депутат, голова комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування:

Коли вводиться якесь обмеження, уряд має це зробити не менше, ніж за сім днів. Прогнозувати, що завтра буде локдаун, не маючи на те підстав, уряд не має права. На сьогоднішній день - так, країна наближається до "жовтої" зони. Помаранчева і червона зона - вона буде адаптована тільки в тих областях, де є проблеми.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України: