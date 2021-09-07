Верховна Рада хоче заслухати звіт Віктора Ляшка щодо епідситуації в країні [ Редактировать ]
У Парламенті хочуть заслухати звіт міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Про це сьогодні йшлося на погоджувальній Раді. Мовляв, коронавірусна статистика погіршується щодня в усіх регіонах, тож треба розуміти, як країна житиме далі. Тим більше, що МОЗ уже направив до Кабміну подання, у якому пропонує з понеділка запровадити "жовту" карантинну зону.
Михайло Радуцький, народний депутат, голова комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування:
Коли вводиться якесь обмеження, уряд має це зробити не менше, ніж за сім днів. Прогнозувати, що завтра буде локдаун, не маючи на те підстав, уряд не має права. На сьогоднішній день - так, країна наближається до "жовтої" зони. Помаранчева і червона зона - вона буде адаптована тільки в тих областях, де є проблеми.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Сьогодні ми бачимо негативну динаміку, пов'язану з коронавірусом. Тенденція не добра. Але, сьогодні варто максимально: і під час бюджетного процесу, і під час формування порядку денного ВР, враховувати саме ковідний аспект і все, що з ним пов'язано. Починаючи від економічних питань, закінчуючи питаннями закладення ресурсів на наступний рік для боротьби з пандемією і її наслідками.
по теме
Найбільше заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти - померли від ускладнень.
Исследования показывают, что улучшение здоровья кишечного микробиома может принести огромные преимущества
Рак груди является наиболее распространенным типом рака, который диагностируется, но его не всегда удается легко диагностировать
Ціни на більшість продуктів так зросли, що олія, цукор, яйця, стали мало не золотими. Більш-менш тримають планку молочні продукти. Вони подорожчали максимум на 10%. Але, за прогнозами економістів, це не межа. На скільки ще подорожчає молочка? Яку небезпеку приховує в собі дешеве масло?
Сердечный приступ происходит , когда приток крови к сердцу внезапно блокируется, обычно сгустком крови