Бюджет і тарифи. Нова сесія верховної ради почалася з традиційних для цього періоду гасел. Адже вже за два тижні, за законом, уряд має подати парламенту проект державного бюджету на наступний рік, тож у фракціях одразу кинулися ділити державні кошти.

А ще "Слуги" чекають, що в бюджеті будуть і плани по зменшенню державних боргів. За словами Корнієнка в бюджетній декларації бачили такі пропозиції - тепер стежитимуть, щоб всі ці плани були записані в бюджет. А у фракціях поза монобільшістю, хочуть спочатку поділили гроші від МВФ, майже три мільярди доларів, які фонд фактично подарував Україні.

Та все це - лише плани і заяви. Адже сьогодні перший день роботи парламенту після канікул. Тож депутати радше діляться програмними заявами, про те на чому зосередити увагу цієї сесії.

Дмитро Разумков, голова верховної ради України:

Ми повинні сконцентрувати увагу на законах, які зможуть поліпшити соціальні умови існування громадян, забезпечити трудові відносини. І тарифне питання - є одним з ключових. Друге питання - питання економічного зростання. Це і закон про локалізацію, він за оцінками експертів дасть змогу отримати до чотирьох відсотків зростання ВВП. 60 тисяч робочих місць. Це і закон про інноваційні парки. Важливим аспектом залишається боротьба з ковідом і на тактичному рівні, і на рівні бюджету, який ми з вами будуємо. Наступним питанням, яке завжди стоїть на осінній сесії - питання бюджету. Це чотири питання. І п'яте питання - це право, в широкому розумінні цього слова. Це і реформа судочинства. Які закони, які ми приймаємо. Закони, по яким ми всі повинні жити.

Цікаво, що деякі з законопроектів, озвучених Разумковим, вже в порядку денному. Зокрема законопроект про індустріальні парки, через них хочуть залучати інвестиції в промисловий сектор. Планують обранці і активізувати діяльність наукових парків. Такий проєкт закону також в порядку денному.

Багато є і освітніх проєктів, зокрема про присвоєння кваліфікаційних категорій та звань педагогам, і про розміщення державного замовлення на підготовку освітян. Депутати також планують розглянути законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки".