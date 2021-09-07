Синоптики предупредили о заморозках в Украине. Ночью похолодает в восточных областях.

Ночью 8 сентября в восточной части на поверхности почвы заморозки от 0 до +3 (I уровень опасности, желтый).

7-9 сентября в Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

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