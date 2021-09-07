Бюджет і тарифи. Нова сесія Верховної Ради почалася з традиційних для цього періоду гасел. Адже вже за два тижні, за законом, уряд має подати парламенту проект державного бюджету на наступний рік.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу ":

Ми вже чули від уряду такі тізери, що там буде значно покращено фінансування освіти, медицини, але важливо, щоб спрямовувалось і на капітальні витрати, велике будівництво шкіл, садочків. Очікуємо в проекті бюджету і модель, яка буде фінансувати велике будівництво в наступному році.

А у фракціях поза монобільшістю хочуть спочатку розподілити гроші від МВФ - майже три мільярди доларів, які фонд фактично подарував Україні.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

За рахунок грошей міжнародного валютного фонду, а це світова практика, виділити 13-ту пенсію всім, хто отримує пенсію нижче середньої, друга позиція -ЗСУ. Профінансувати додаткове фінансування озброєння та грошового забезпечення воїнів, третє - субсидії. Розтринькали субсидії.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Субсидій залишилось, вдумайтеся, 7% від запланованої суми, це означає, що на тиждень цих субсидій не вистачить. Такі тарифи не витримає 80% країн в Україні, це означає що нам треба повернутися до нашого з вами закону 4680, який повертає українцям український газ по українській ціні.

Як бюджетний переділ обговорили, то - і до роботи. Відкриваючи засідання голова парламенту окреслив стратегію цієї сесії - поліпшення соціальних умов громадян та економічне зростання держави.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Це і закон про локалізацію, він за оцінками експертів дасть змогу отримати до 4 % зростання ВВП, 60 тисяч робочих місць, це і закон про іноваційні парки. Важливим аспектом залишається боротьба з ковідом. Наступним питанням, яке завжди стоїть на осінній сесії - питання бюджету. П'яте питання - це право. Право - в широкому розумінні цього слова. Це і реформа судочинства, які закони, які ми приймаємо, Закони, по яким ми всі повинні жити.

Та попри гучні заяви і плани, порядок денний першого дня обурив депутатів. Зокрема проект закону про звання педагогів. Замість реформ депутати прибирали невідповідності законодавства і змінювали назви.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Якщо ви відкриєте ці закони - там точкові зміни. Слово "звання" перевести на слово "кваліфікація"…Слухайте, ну повинна ж бути якась стратегія, ну в нас повинно бути хоча б розуміння. Ми комунізм будуємо чи капіталізм? Повинно бути якесь бачення, якісь законодавчі ініціативи.