Во время пожара в общежитии Национального университета садоводства в городе Умань, который находится в Черкасской области, пострадали 6 несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Медики диагностировали у пострадавших отравление угарным газом. Всех было принято решение госпитализировать в Уманскую центральную больницу, там они получают необходимую помощь.

Отмечается, что еще двое пострадавших получили ранения стеклом, когда пытались выбраться с горящей комнаты через окно. В настоящее время расследованием происшествия занимаются правоохранители.

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Кроме того, в городе Иршава, который находится в в Закарпатской области, произошел масштабный пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Спасатели получили сообщение о возгорании рано утром, огонь распространился на крышу здания, на первом этаже которого работает кафе, а на втором - ресторан.

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