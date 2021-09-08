Пожар в уманской многоэтажке: обнародована информация о пострадавших [ Редактировать ]
Во время пожара в общежитии Национального университета садоводства в городе Умань, который находится в Черкасской области, пострадали 6 несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
Медики диагностировали у пострадавших отравление угарным газом. Всех было принято решение госпитализировать в Уманскую центральную больницу, там они получают необходимую помощь.
Отмечается, что еще двое пострадавших получили ранения стеклом, когда пытались выбраться с горящей комнаты через окно. В настоящее время расследованием происшествия занимаются правоохранители.
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Кроме того, в городе Иршава, который находится в в Закарпатской области, произошел масштабный пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Спасатели получили сообщение о возгорании рано утром, огонь распространился на крышу здания, на первом этаже которого работает кафе, а на втором - ресторан.
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