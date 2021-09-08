На территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 2772 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 303 276 заболевших COVID-19. При этом от болезни выздоровели 2 216 017 украинцев (1411 - за минувшие сутки), а умерли 54 114 человек (60 - за минувшие сутки). В медучреждения страны за 24 часа госпитализировали 1017 граждан.

Отмечается, что за минувшие сутки методом ПЦР протестировали 28 990 человек, методом ИФА - 8110, а также экспресс-тестами 30 291 человек. Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Киеве (348), Харьковской области (248), Черновицкой области (197), Запорожской области (178), а также Львовской области (157).

Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

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