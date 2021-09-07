В Киеве за сутки от COVID умерли три человека - Кличко [ Редактировать ]
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 304 больных коронавирусом. Умерли три человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
"304 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли три человека. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 225 999", - сообщил Кличко.
Заболели 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 106 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет.
В больницы столицы госпитализировали 41 больного коронавирусом, а также 48 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонию.
Выздоровели за прошедшие сутки 232 человека. В общем коронавирус преодолели 217 225 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском районе - 53, в Соломенском - 45, в Святошинском и Дарницком - по 39 случаев", - отметил Виталий Кличко.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
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