У Києві затримали іноземця що перебував у міжнародному розшуку [ Редактировать ]
У Києві затримали 55-річного іноземця, який перебував у міжнародному розшуку.
У Нацполіції встановили - він причетний до збуту наркотиків і відмивання коштів на території країн Євросоюзу. Там його засудили до 10 років ув'язнення. Проте зловмисник втік до України і жив за підробними документами неподалік столиці.
Під час трусу в його будинку виявили нарколабораторію, посіви конопель та майже півсотні пакетів із готовим товаром. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи.
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