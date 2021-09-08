У Києві затримали 55-річного іноземця, який перебував у міжнародному розшуку.

У Нацполіції встановили - він причетний до збуту наркотиків і відмивання коштів на території країн Євросоюзу. Там його засудили до 10 років ув'язнення. Проте зловмисник втік до України і жив за підробними документами неподалік столиці.

Під час трусу в його будинку виявили нарколабораторію, посіви конопель та майже півсотні пакетів із готовим товаром. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи.