В населенном пункте Моквин Ривненской области произошел взрыв крупнокалиберного боеприпаса. В результате инцидента ранения получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба Ривненского областного центра экстренной медицинской помощи.

Таким образом, медики получили сообщение о происшествии вечером. Племянник с теткой нашли в лесу патрон и решили его разрезать "болгаркой" после чего произошел взрыв, в результате чего 71-летняя женщина и 54-летний мужчина получили травмы.

Отмечается, что медики диагностировали у пострадавшей травматическую ампутацию кисти, множественные осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки и конечностей. А у мужчины - множественные осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, которые сопровождались кровотечением. Известно, что пострадавших экстренно госпитализировали.

Читайте также, в городе Калуш в Ивано-Франковской области взорвалась граната в квартире пятиэтажки. В результате инцидента погиб 51-летний мужчина, жители дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

Кроме того, в городе Николаев во двор местной жительницы бросили гранату. На место происшествия оперативно прибыли взрывотехники, где изъяли осколки от боеприпаса, предположительно гранаты РГД-5, правоохранители открыли уголовное производство.

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