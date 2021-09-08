Легендарна скрипка Страдіварі зазвучала в Харкові [ Редактировать ]
Легендарна червона скрипка Страдіварі напередодні зазвучала в Харкові. Власниця інструмента, американка Елізабет Піткерн, зіграла разом із молодіжним оркестром "Слобожанський" просто неба, біля станції метро.
Це була репетиція перед концертом. Послухати унікальний інструмент прийшли близько сотні харків'ян. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє. Скрипку Страдіварі 30 років тому їй подарував дідусь на 16-річчя. У місті скрипальку супроводжує поліцейський, адже вартість інструмента майже 15 мільйонів доларів.
Елізабет Піткерн, скрипалька:
Із 16 років я живу із цією скрипкою і їжджу з нею по всьому світу. Коли моя кар'єра завершиться, я продам інструмент, а всі кошти спрямую на доброчинність - школам і університетам США. Мені звичніше грати на такій скрипці, звичайно, в залі, так розкриваються всі її звукові особливості. Виступати просто неба для мене теж не проблема. Єдине - на сонці скрипку тримати довго не бажано. Адже їй понад 300 років.
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Це була репетиція перед концертом. Послухати унікальний інструмент прийшли близько сотні харків'ян. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє.
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