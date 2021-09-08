Байден назначил нового куратора США по Украине [ Редактировать ]
Источник: Радио Свобода
Президент США Джозеф Байден назначил новым куратором в Госдепартаменте по американской политике относительно Центральной и Восточной Европы, включая Украину, дипломата Робин Данниган. Об этом сообщает "Радио Свобода".
С 2014-го до 2017 год Данниган занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента.
Последние три года она работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а в последнее время - поверенной в делах в Австрии.
Теперь Данниган будет способствовать формированию политики Белого дома в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии. Новую должность она заняла 7 сентября.
Данниган была одним их самых ярых критиков относительно планов России построить газопровод "Северный поток-2" в Германию по дну Балтийского моря.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с американским лидером в Белом доме выразил надежду, что Джо Байден посетит Украину с визитом.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил телеканалу "Интер", что Байден обязательно совершит официальный визит в Украину, но не в 2021 году.
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Втім, відбудеться ця поїздка точно не цього року. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зауважив, що дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік.
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